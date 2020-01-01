وفيات كورونا اليومية فى أمريكا تتجاوز 1200 لأول مرة منذ مايو

أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن وفيات فيروس كورونا اليومية في الولايات المتحدة تجاوزت 1200 حالة لأول مرة منذ مايو.وسجلت كاليفورنيا وفلوريدا، وهما من أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات اليومية.وسجلت الولايتان 362 وفاة من أصل 1227 حالة وفاة جديدة. كما شهدت ولايات أركنسو ومونتانا وأوريجون زيادة قياسية يومية في وفيات كوفيد-19.وفقدت الولايات المتحدة ما يقرب من 150 ألف شخص إجمالا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد في يناير، وهو أعلى رقم للوفيات في العالم.