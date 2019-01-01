«الاتصالات»: 1.43 مليون مشترك جديد بخدمة التليفون الأرضى

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن عدد مشتركي التليفون الأرضي سجل نحو 9.52 مليون مشترك خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 8.09 مليون مشترك عن نفس الفترة من عام 2019، بزيادة قدرها 1.43 مليون مشترك، بمعدل نمو شهر 2.74 % وسنوي 17.67 %.وأكد التقرير، الذي حصل موقع «الدستور» على نسخه منه، أن إجمالي سعة السنترالات الأرضية بلغت 25.02 مليون خط أرضي، مقارنة بنحو 22.98 مليون خط عن نفس الفترة عام 2019، بزيادة قدرها 2.13 مليون مشترك جديد بمعدل نمو شهري 0.44 % وسنوي 9.29 %، في حين سجل خلال فبراير الماضي 24.91 مليون خط أرضي.وأوضح التقرير، أن عدد السنترالات بلغت 1511 سنترال خلال مارس الماضي، منها 1052 سنترال في الريف، مشيرًا إلي أن معدل انتشار التليفون الأرضي بلغ 7.72 % خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 7.58 % عن نفس الفترة من عام 2019، بمعدل نمو سنوي 0.14 %.وأشار التقرير إلي أن القطاع المنزلي استحوذ على 86% من إجمالي عدد مشتركي التليفون الأرضي، يليه القطاع التجاري بنحو 11 %، وأخير القطاع الحكومي بعدد 3% من المشتركين.