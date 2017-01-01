«الاتصالات»: 710 آلاف مشترك جديد بخدمات الإنترنت الأرضى

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL سجل نحو 7.53 مليون مشترك، خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 6.82 مليون عن نفس الفترة عام 2019، بزيادة قدرها 710 آلاف مشترك، بمعدل نمو شهري 2.54% وسنوي 10.45 %.وأكد التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخه منه، أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول، من إجمالي مشتركي المحمول، بلغت 43.87% مقارنة بنحو 36.53% بمعدل نمو شهري 3.26% وسنوي 7.34%.وأوضح التقرير أن عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL، خلال فبراير الماضي، سجل نحو 7.35 مليون مشترك، بزيادة قدرها 180 ألف مشترك، خلال شهر واحد، مشيرًا إلى إن القاهرة الكبرى استحوذت على نحو 37% من عدد المشتركين بالإنترنت الأرضي، تلتها الدلتا بنحو 33%، ثم الوجه القبلي بنحو 14%، والإسكندرية ومطروح بنحو 10%، وأخيرًا من القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 6%.