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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كولومبيا تسجل عددا قياسيا فى إصابات كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:01 ص
كورونا في كولومبيا
كورونا في كولومبيا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا عن تسجيل عدد قياسي في الإصابات الجديدة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 10284 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 297 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كولومبيا 267 ألفا و385 حالة، وحصيلة الوفيات 9074 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 136 ألفا و690 شخصا.

يذكر أن كولومبيا، شأنها شأن العديد من الدول الأخرى بالمنطقة شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تجاوز إجمالي عدد الإصابات في أمريكا اللاتينية الـ 4 ملايين حالة.

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