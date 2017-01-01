فيتنام تسجل 8 إصابات بكورونا بعد ظهور بؤرة جديدة للفيروس فى البلاد

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ناجمة عن انتشار الفيروس محليًا، وذلك عقب ظهور بؤرة جديدة للفيروس في مدينة دانانج.وتشير معطيات الوزارة إلى ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في الفترة الأخيرة إلى 30 حالة منذ عودة الفيروس للانتشار يوم السبت الماضي بعد السيطرة عليه في أبريل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وسجلت فيتنام ما مجموعه 446 إصابة بفيروس كورونا دون وفيات، وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 83% من المصابين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.