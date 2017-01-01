المكسيك تسجل 7208 إصابات جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة في المكسيك إن البلاد سجلت 7208 إصابات جديدة بفيروس كورونا و854 حالة وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى 402697 وإجمالي الوفيات إلى 44876.ولدى المكسيك رابع أعلى عدد وفيات بالفيروس في العالم وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من إحصاء حالات الإصابة المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.