رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات: 675.96 مليار نبضة نمو بالسعة الدولية للإنترنت

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:11 ص
إنترنت
إنترنت
طارق عتمان
طباعة
كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن، السعة الدولية للإنترنت سجلت نحو 2565.78 مليار نبضة في الثانية خلال مارس الماضي مقارنة بنحو 1889.82 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة قدرها 675.96 مليار نبضة في الثانية بمعدل نمو سنوي 35.77%.

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" علي نسخه منه أن نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر سجلت 96.01% بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 94.78% عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة قدرها 1.23% وبمعدل نمو شهري 0.24% وسنوي 1.22%.

وأوضح التقرير أن، عدد مشتركي التليفون المحمول يجب نحو 96.42 مليون مشترك خلال مارس الماضي مقارنة بنحو 93.42 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة قدرها 3 ملايين مشترك وبمعدل نمو شهري 0.40% وسنوي 3.20%.

وقال التقرير إن، عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق التليفون المحمول سجلت نحو ٤٣.٣٠ مليون مشترك مارس الماضي مقارنة بنحو ٣٤.١٣ مليون مشترك عن نفس الفترة عام ٢٠١٩ بزيادة قدرها 8.17 مليون مشترك وبمعدل نمو شهري ٨.٤٥% وسنوي 23.93% في حين سجل في ديسمبر الماضي نحو 39 مليون مشترك.

وأشار التقرير الي أن، عدد مستخدمي الإنترنت عبر USB مودم بلغت 3.61 مليون مستخدم مارس الماضي مقارنة بنحو 3.15 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة قدرها 460 ألف مشترك بمعدل نمو شهري 0.41 % وسنوي 14.91%.

وقال التقرير إن، عدد مستخدمي الإنترنت في مصر سجل 40.9 مليون مستخدم خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انتشار بلغت 48% من إجمالي عدد السكان وفق نتائج مسح استخدامات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسر والأفراد لعام 2018-2019.
قطاع الاتصالات
قطاع الاتصالات
قطاع الاتصالات
قطاع الاتصالات

موضوعات متعلقة

«التعليم»: أى معلم يتجاوز فى حق الدولة على «فيسبوك» يتعرض للمساءلة

وزير قطاع الأعمال: افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم سبتمبر 2021

شقيق «طبيب الغلابة» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

شيرين: صوري بالفستان على البحر رسالة توعية للمواطنين

الصور

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

شقيق «طبيب الغلابة» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

زوجة مؤسس «أمازون» السابقة تتبرع بـ1.7 مليار دولار للعمل الخيرى

رابط موقع مبادرة مايغلاش عليك لمعرفة شركات المبادرة mobadra.gov.eg

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports live

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

أشرف زكى: مكتبات بسور أكاديمية الفنون لـ5 قطاعات بالثقافة

تغريد النجار تنتهي من كتابها الأول «بعد العيد»

جابر عصفور يجري عملية جراحية.. ويطمئن محبيه: «أنا بخير»

«أحكام الجنائز».. كتاب جديد لـ أحمد الشواف