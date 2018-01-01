الاتصالات: 675.96 مليار نبضة نمو بالسعة الدولية للإنترنت

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن، السعة الدولية للإنترنت سجلت نحو 2565.78 مليار نبضة في الثانية خلال مارس الماضي مقارنة بنحو 1889.82 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة قدرها 675.96 مليار نبضة في الثانية بمعدل نمو سنوي 35.77%.وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" علي نسخه منه أن نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر سجلت 96.01% بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 94.78% عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة قدرها 1.23% وبمعدل نمو شهري 0.24% وسنوي 1.22%.وأوضح التقرير أن، عدد مشتركي التليفون المحمول يجب نحو 96.42 مليون مشترك خلال مارس الماضي مقارنة بنحو 93.42 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة قدرها 3 ملايين مشترك وبمعدل نمو شهري 0.40% وسنوي 3.20%.وقال التقرير إن، عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق التليفون المحمول سجلت نحو ٤٣.٣٠ مليون مشترك مارس الماضي مقارنة بنحو ٣٤.١٣ مليون مشترك عن نفس الفترة عام ٢٠١٩ بزيادة قدرها 8.17 مليون مشترك وبمعدل نمو شهري ٨.٤٥% وسنوي 23.93% في حين سجل في ديسمبر الماضي نحو 39 مليون مشترك.وأشار التقرير الي أن، عدد مستخدمي الإنترنت عبر USB مودم بلغت 3.61 مليون مستخدم مارس الماضي مقارنة بنحو 3.15 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة قدرها 460 ألف مشترك بمعدل نمو شهري 0.41 % وسنوي 14.91%.وقال التقرير إن، عدد مستخدمي الإنترنت في مصر سجل 40.9 مليون مستخدم خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انتشار بلغت 48% من إجمالي عدد السكان وفق نتائج مسح استخدامات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسر والأفراد لعام 2018-2019.