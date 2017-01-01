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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 101 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:15 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي، أمس الثلاثاء، ما يمثل ارتفاعًا مقارنة مع يوم الإثنين الذي سجلت فيه 68 إصابة.

وأوضحت السلطات الصحية، أنه تم رصد 3 إصابات مستوردة، مقابل 4 حالات مستوردة سجلت قبلها بـ24 ساعة.

كما سُجلت 27 إصابة جديدة دون أعراض، ما يمثل انخفاضًا مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيها 34 حالة بلا أعراض.

أما العاصمة بكين، فقد سجلت فيها إصابة جديدة واحدة، وهو نفس الرقم المسجل يوم الإثنين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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