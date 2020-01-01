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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يعلن عن خياره لمنصب نائب الرئيس الأسبوع المقبل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:41 ص
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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أعلن المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه سيختار الأسبوع المقبل نائبه الذي سيخوض معه انتخابات نوفمبر لمنافسة الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس.

وقال "بايدن"، للمراسلين الصحفيين، "سوف أحدد خياري في الأسبوع الأول من أغسطس"، مضيفا: "أعدكم بأني سأعلمكم بذلك حالما أفعل".

وسأل المراسلون "بايدن"، الذي تعهد باختيار امرأة، عما إذا كان سيتمكن من مقابلة الشخص الذي سيقع عليه الخيار وجها لوجه بسبب وباء كوفيد-19، فأجاب نائب الرئيس السابق البالغ 77 عاما "سنرى".

وقال بايدن ممازحا بأنه سيحاول "خداع" المراسلين الذين يخيمون أمام منزله في ويلمينجتون كي يتمكن من لقاء الشخص الذي سيختاره قبل الإعلان عنه رسميًا.

ووفق تقارير إعلامية، تضم قائمة بايدن القصيرة للمرشحين السيناتورة عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس وسوزان رايس، مستشارة الأمن القومي السابقة في عهد باراك أوباما.

وهناك اعتقاد أن بايدن ينظر أيضا في خيارات أخرى تشمل ثلاث سيناتورات أخريات هن تامي داكوورث من إلينوي واليزابيث وارن من ماساتشوستس وتامي بالدوين من ويسكونسن.

وفي السباق أيضا ممثلة فلوريدا في مجلس النواب فال ديمينجز وزميلتها ممثلة كاليفورنيا كارين باس، إضافة الى حاكمة ولاية ميشيجن جريتشين ويتمر وحاكمة ولاية نيو مكسيكو لوجان غريشام ورئيسة بلدية أتلانتا كيشا لانس بوتومز.

ونشر موقع بوليتيكو الإلكتروني رسما بيانيا بعد تصريحات بايدن يورد بأنه اختار هاريس للمنصب، لكن الموقع اعتذر لاحقا عن ذلك وقال إنه حدث عن طريق الخطأ بسبب "عطل فني".

ومن المقرر أن يبدأ في 17 أغسطس انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي للإعلان عن مرشحه الرئاسي ونائبه، لكن يتوقع أن يكشف بايدن عن خياره قبل ذلك.

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