«الشيوخ» الإيطالى يصادق على تمديد حالة الطوارئ

أيد مجلس الشيوخ الإيطالي مقترح رئيس الوزراء جوزيبي كونتي تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا حتى 15 أكتوبر المقبل.وأشار كونتي، في كلمة أمام البرلمانيين، إلى ضرورة تمديد حالة الطوارئ نظرًا لاستمرار انتشار الفيروس، مضيفا أنه من دون تمديد حالة الطوارئ سيفقد العديد من توجيهات الحكومة بشأن محاربة كورونا قوته القانونية.وصوت إلى جانب تمديد حالة الطوارئ 157 عضوًا في مجلس الشيوخ مقابل 125 صوتًا ضده، وامتنع 3 أعضاء عن التصويت.وسيطرح تمديد حالة الطوارئ على مناقشة مجلس النواب أيضا يوم الأربعاء.وكانت السلطات الإيطالية قد فرضت حالة الطوارئ يوم 31 يناير الماضي لمدة 6 أشهر بعد تسجيل الإصابات الأولى بفيروس كورونا على أراضي البلاد.وبلغت حصيلة إصابات فيروس كورونا في إيطاليا أكثر من 246 ألف حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 35 ألف حالة.