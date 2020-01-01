رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبى ينفى إصابة عقيلة صالح بفيروس كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:15 ص
عقيلة صالح
عقيلة صالح
عبير سليم
طباعة
نفى الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة التي تروج لها صفحات مزورة باسم الناطق الرسمي باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "المسماري" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة حساب مزور بإسمه مكتوب فيها: "بلغنا الآن خبر إصابة المستشار عقيلة صالح بفيروس كورونا ولغاية الساعة حالته مستقرة دعواتكم له".

ووصل عقيلة صالح، مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان فى زيارة رسمية تستغرق يومين، عقب اختتام زيارته للمملكة المغربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان، إن رئيس البرلمان سيجرى خلال زيارته للمملكة الأردنية عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين بالأردن فى مقدمتهم رئيس البرلمان الأردنى عاطف الطراونة، وذلك لبحث سُبل إنهاء الأزمة الليبية ومبادرة الأخيرة للحل في ليبيا.

وفي وقت سابق، دعا عقيلة صالح، الذي أجرى زيارة إلى المغرب مدتها يومان، وتتسق مبادرته مع "إعلان القاهرة" في تشكيل مجلس رئاسي جديد، وحل سياسي، ينتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، إلى وقف إطلاق النار للبدء بالحل السياسي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: "لازلنا نعول ونطلب موقفا في الأمم المتحدة لما للمغرب من مكانة من صوت يسمع في المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية".

وتابع: "نحتاج دعمهم في الاستمرار في المسار السياسي ووقف إطلاق النار في ليبيا لأن الحرب شر لا يستفيد منه أحد بل يدمر ليبيا وحتى شركائنا الاجانب الذين لديهم مصالح في ليبيا".

وأعلن "صالح" عن أنه تقدم بمبادرة إلى المغرب الشقيق لحل أزمة بلاده، مشيرًا إلى أنها قد تكون مقبولة من الليبيين والأمم المتحدة، مؤكدًا أن الرباط وعدت ببذل أقصى جهودها لدعم الحل الليبي.
عقيلة صالح
عقيلة صالح

موضوعات متعلقة

تردد قناة الأهلي الجديد hd على النايل سات

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

«الصحة العالمية»: مصر أفضل مثال لمكافحة التهاب الكبد بإفريقيا

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس في عيد الأضحى

الصور

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

شقيق «طبيب الغلابة» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رابط موقع مبادرة مايغلاش عليك لمعرفة شركات المبادرة mobadra.gov.eg

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports live

تردد قناة الأهلي الجديد hd على النايل سات

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

أشرف زكى: مكتبات بسور أكاديمية الفنون لـ5 قطاعات بالثقافة

تغريد النجار تنتهي من كتابها الأول «بعد العيد»

جابر عصفور يجري عملية جراحية.. ويطمئن محبيه: «أنا بخير»

«أحكام الجنائز».. كتاب جديد لـ أحمد الشواف