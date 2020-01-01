الجيش الليبى ينفى إصابة عقيلة صالح بفيروس كورونا

نفى الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة التي تروج لها صفحات مزورة باسم الناطق الرسمي باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".ونشرت الصفحة الرسمية لـ "المسماري" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة حساب مزور بإسمه مكتوب فيها: "بلغنا الآن خبر إصابة المستشار عقيلة صالح بفيروس كورونا ولغاية الساعة حالته مستقرة دعواتكم له".ووصل عقيلة صالح، مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان فى زيارة رسمية تستغرق يومين، عقب اختتام زيارته للمملكة المغربية.وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان، إن رئيس البرلمان سيجرى خلال زيارته للمملكة الأردنية عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين بالأردن فى مقدمتهم رئيس البرلمان الأردنى عاطف الطراونة، وذلك لبحث سُبل إنهاء الأزمة الليبية ومبادرة الأخيرة للحل في ليبيا.وفي وقت سابق، دعا عقيلة صالح، الذي أجرى زيارة إلى المغرب مدتها يومان، وتتسق مبادرته مع "إعلان القاهرة" في تشكيل مجلس رئاسي جديد، وحل سياسي، ينتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، إلى وقف إطلاق النار للبدء بالحل السياسي.وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: "لازلنا نعول ونطلب موقفا في الأمم المتحدة لما للمغرب من مكانة من صوت يسمع في المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية".وتابع: "نحتاج دعمهم في الاستمرار في المسار السياسي ووقف إطلاق النار في ليبيا لأن الحرب شر لا يستفيد منه أحد بل يدمر ليبيا وحتى شركائنا الاجانب الذين لديهم مصالح في ليبيا".وأعلن "صالح" عن أنه تقدم بمبادرة إلى المغرب الشقيق لحل أزمة بلاده، مشيرًا إلى أنها قد تكون مقبولة من الليبيين والأمم المتحدة، مؤكدًا أن الرباط وعدت ببذل أقصى جهودها لدعم الحل الليبي.