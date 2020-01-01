الضرائب: نحصّل الضريبة من تجار المخدرات والأنشطة غير الشرعية

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إنه يتم إخضاع تاجر المخدرات إلى ضريبة الدخل، موضحًا أنه حال القبض على التاجر يتم إخضاع المضبوطات للضريبة.وأضاف "فؤاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، "بحاسبه زى ممول بيزاول نشاط حتى لو كان النشاط ده غير قانونى".وأوضح أنه فى حال اعتراف تاجر المخدرات بأنه يزاول هذا النشاط منذ مدة زمنية محددة، يتم أخذ ضريبه منه على هذه المدة.وتابع: "الإقرار سيد الأدلة والواقعة أصبحت منشأة للضريبة بعد اعترافه.. وبنعمل معاه مناقشة وبنعرف هو تاجر بكام وكسب كام ونخضعها للضريبة.. بس بناخدها من اعترافه.. كون التقدير هنا باطل ولكن الإقرار منه هو الذى يحدد قيمة الضريبة".وأشار رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه يتم إخطار الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، لافتًا إلى أن ذلك يتم مع قضايا الدعارة والسلاح.وشدد على أن تحصيل الضريبة لا يعد اعترافًا بشرعية هذه الأنواع التى يجرمها القانون، ولكن اعتراف بإيراد يخضع للضريبة.وفى سياق آخر لفت رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن التجارة الإلكترونية هى مشكلة عالمية، وهى محل دارسة الآن بمصر، للوصول إلى آلية قانونية تتيح إخضاع من يحقق ربحًا عبر الإنترنت أن يتم تحصيل الضريبة منه، كون هناك من يحقق ربحًا داخل مصر ولكنه متواجد فى الخارج.