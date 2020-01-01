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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تسريبات صحفية حول سعر لقاح شركة «موديرنا» ضد كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:56 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن شركة "موديرنا" تخطط لبيع لقاحها ضد فيروس كورونا بما بين 50 و60 دولارا مقابل دورة العلاج.

وتشير الصحيفة إلى أن هذا السعر سيكون أعلى مما حددته شركة Pfizer وشريكها الألماني BioNTech مقابل لقاحهما ضمن الصفقة مع الحكومة الأمريكية، والذي بلغ 39 دولارا مقابل كل دورة علاج تضم جرعتين من اللقاح.

وأشار التقرير إلى أن السعر الذي اقترحته "موديرنا" سيطبق في العقود مع الولايات المتحدة ودول أخرى ذات مداخيل عالية.

وأكد المتحدث باسم "موديرنا" أن الشركة تجري محادثات مع حكومات الدول بشأن التوريدات المحتملة للقاح mRNA-1273، لكنه امتنع عن الكشف عن أي تفاصيل بشأن سعره المحتمل.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت نحو مليار دولار لشركة "موديرنا" لدعم عملها لتطوير اللقاح.

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