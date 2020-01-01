الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية،أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وشبورة مائية صباحًا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80 %.كما يتوقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.القاهرة 36 25الإسكندرية 31 25وادي النطرون 34 25طنطا 34 24شبين الكوم 35 25دمنهور 33 25بلطيم 31 25مطروح 29 22السلوم 32 21سيوة 39 23بورسعيد 31 26دمياط 30 25الزقازيق 36 25المنصورة 35 25الإسماعيلية 37 24السويس 36 24العريش 33 22رفح 32 23رأس سدر 38 25نخل 38 21نويبع 39 30طابا 36 28كاترين 37 24الطور 36 26شرم الشيخ 42 30الغردقة 38 30مرسى علم 37 28الفيوم 37 25بني سويف 38 24المنيا 39 24أسيوط 41 24سوهاج 42 26قنا 44 28الأقصر 46 29أسوان 46 29أدفو 46 28أبوسمبل 44 28الوادي الجديد 45 24الشلاتين 39 27أبورماد 39 28حلايب 35 30رأس حدربة 36 28