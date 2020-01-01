الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:54 ص
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية،أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وشبورة مائية صباحًا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80 %.
كما يتوقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.
وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 34 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 33 25
بلطيم 31 25
مطروح 29 22
السلوم 32 21
سيوة 39 23
بورسعيد 31 26
دمياط 30 25
الزقازيق 36 25
المنصورة 35 25
الإسماعيلية 37 24
السويس 36 24
العريش 33 22
رفح 32 23
رأس سدر 38 25
نخل 38 21
نويبع 39 30
طابا 36 28
كاترين 37 24
الطور 36 26
شرم الشيخ 42 30
الغردقة 38 30
مرسى علم 37 28
الفيوم 37 25
بني سويف 38 24
المنيا 39 24
أسيوط 41 24
سوهاج 42 26
قنا 44 28
الأقصر 46 29
أسوان 46 29
أدفو 46 28
أبوسمبل 44 28
الوادي الجديد 45 24
الشلاتين 39 27
أبورماد 39 28
حلايب 35 30
رأس حدربة 36 28
كما يتوقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.
وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 34 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 33 25
بلطيم 31 25
مطروح 29 22
السلوم 32 21
سيوة 39 23
بورسعيد 31 26
دمياط 30 25
الزقازيق 36 25
المنصورة 35 25
الإسماعيلية 37 24
السويس 36 24
العريش 33 22
رفح 32 23
رأس سدر 38 25
نخل 38 21
نويبع 39 30
طابا 36 28
كاترين 37 24
الطور 36 26
شرم الشيخ 42 30
الغردقة 38 30
مرسى علم 37 28
الفيوم 37 25
بني سويف 38 24
المنيا 39 24
أسيوط 41 24
سوهاج 42 26
قنا 44 28
الأقصر 46 29
أسوان 46 29
أدفو 46 28
أبوسمبل 44 28
الوادي الجديد 45 24
الشلاتين 39 27
أبورماد 39 28
حلايب 35 30
رأس حدربة 36 28