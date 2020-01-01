أكثر من 6 آلاف وفاة بفيروس كورونا فى فلوريدا

تخطّت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في فلوريدا الأمريكية ستة آلاف، بعد تسجيل 186 وفاة إضافية في الولاية، وفق ما أعلن مسؤولو القطاع الصحي.وباتت فلوريدا التي تطلق عليها تسمية "ولاية الشمس المشرقة" ثاني أكثر ولاية أمريكية تسجيلا للإصابات بـ"كوفيد-19" بعد كاليفورنيا، وقد بلغت حصيلة المصابين فيها 441 ألفا و997 شخصا، بزيادة قدرها 9230 حالة عن اليوم السابق.وتضع الأرقام الأخيرة فلوريدا أمام نيويورك، التي كانت أكبر بؤرة للوباء في بداية تفشيه على الأراضي الأمريكية، لناحية حصيلة الإصابات.والحصيلة اليومية للوفيات المعلنة، أمس الثلاثاء، هي الأعلى على الإطلاق في الولاية، علما أن الوفيات الإضافية المعلنة لم تقع كلها بالضرورة بين الإثنين والثلاثاء.وبالإجمال سجّلت فلوريدا 6177 وفاة من أصل حصيلة إجمالية بلغت 148 ألفا و488 شخصا قضوا جراء الوباء في الولايات المتحدة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.