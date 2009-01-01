رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الداخلية الفرنسى: الشرطة تستخدم «عنفا مشروعا»

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:47 ص
جيرالد دارمانان
جيرالد دارمانان
وكالات
طباعة
رفض وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان المعين حديثا مصطلح "عنف الشرطة"، حيث توجه إلى نواب في الجمعية الوطنية بالقول إن الشرطة تمارس "عنفا مشروعا".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال دارمانان: "عندما اسمع مصطلح +عنف الشرطة+، شخصيا أشعر بالاختناق"، وذلك بعد أن خسر سلفه كريستوف كاستانير المنصب قبل ثلاثة اسابيع عقب تعليقه استخدام تقنية الخنق أو الضغط على الرقبة مع المخالفين اثر موت شخصين من أصول أفريقية في حادثين منفصلين وهما قيد الاحتجاز.

لاحقا تراجع كاستانير عن موقفه في وجه احتجاجات نقابات الشرطة، لكن جرى استبداله لاحقا.

وقال دارمانان أمام لجنة برلمانية في الجمعية الوطنية "الشرطة تستخدم العنف، لكن العنف المشروع".

واضاف: "يجب أن يفعلوا ذلك بطريقة متناسبة وخاضعة للسيطرة. إذا قام بذلك قلة خارج قواعد أخلاقيات المهنة، عندها يجب أن يكون العقاب فوريا".

وأثار تعيين دارمانان وزيرا للداخلية في وقت سابق هذا الشهر غضب ناشطات نسويات كونه يواجه اتهاما متجددا بجريمة اغتصاب مزعومة عام 2009، لكنه ينفيها بشكل قاطع.

وواجه دارمانان بعد استخدامه كلمة "اختناق" فيما يتعلق بعنف الشرطة انتقادات واسعة من قبل معارضيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويواجه عناصر الشرطة في فرنسا بشكل منتظم تظاهرات لـ"السترات الصفراء" المناهضة للحكومة، وكذلك جماعات تعارض إصلاح الرواتب التقاعدية وأخرى غاضبة من العنصرية في البلاد وخاصة في أوساط الشرطة.

وفي زيارة مفاجئة للرئيس إيمانويل ماكرون برفقة دارمانان الى وحدتين للشرطة في باريس ليل الإثنين، وعد ماكرون بتمويل بقيمة 10 ملايين يورو للعناصر الذين يعملون ليلا، وفق الرئاسة ووزارة الداخلية.

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال: افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم سبتمبر 2021

السيسي: «ربنا سلّمها معانا.. ماتخلوناش نرجع للإغلاق تانى»

«الصحة العالمية»: مصر أفضل مثال لمكافحة التهاب الكبد بإفريقيا

شكري: مصر لن تسمح بتعرض أمنها القومي للخطر نتيجة للأوضاع في ليبيا

الصور

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

شقيق «طبيب الغلابة» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رابط موقع مبادرة مايغلاش عليك لمعرفة شركات المبادرة mobadra.gov.eg

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports live

تردد قناة الأهلي الجديد hd على النايل سات

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

أشرف زكى: مكتبات بسور أكاديمية الفنون لـ5 قطاعات بالثقافة

تغريد النجار تنتهي من كتابها الأول «بعد العيد»

جابر عصفور يجري عملية جراحية.. ويطمئن محبيه: «أنا بخير»

«أحكام الجنائز».. كتاب جديد لـ أحمد الشواف