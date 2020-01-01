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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يدافع عن دواء «هيدروكسى كلوروكين»: فعال جدًا ضد كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:39 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد على دواء «هيدروكسي كلوروكين»، قائلًا إنه «فعال جدًا» ضد فيروس كورونا.

وقال «ترامب»، إن الكثير من الأطباء يعتبرون «هيدروكسي كلوروكين» فعالًا، مضيفًا أنه يعتقد أن هذا الدواء فعال في المراحل الأولى من مرض «كوفيد-19»، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

وأضاف «ترامب»، أنه لا يعرف سبب حذف «فيسبوك» و«تويتر» ومواقع أخرى للتواصل الاجتماعي للمنشورات الإيجابية حول «هيدروكسي كلوروكين».

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه ليس على دراية بموقف كبير خبراء الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي إزاء «هيدروكسي كلوروكين».

ونفى «ترامب»، وجود خلافات بينه وبين فاوتشي، مؤكدًا أنهما يتواصلان بشكل جيد جدًا، وأن الإدارة الأمريكية كانت تلتزم بتوصيات فاوتشي، ومنسقة فريق العمل الخاص بمحاربة كورونا ديبورا بيركس.

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