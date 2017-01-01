البرازيل تسجل 921 وفاة وأكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية،تسجيل 921 وفاة و40816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 88539 حالة، والإصابات إلى نحو 2.5 مليون حالة منذ بدء تفشي العدوى في البلاد.وتعتبر أمريكا اللاتينية إحدى أكبر البؤر لانتشار فيروس كورونا في العالم، حيث تجاوز عدد الإصابات عتبة الـ4 ملايين من أصل أكثر من 16 مليون إصابة عالميًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.