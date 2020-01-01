حقوقيون ومتحرشون.. اتهام المحامى الحقوقى طارق تيتو بالتحرش

تفاعل متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج #طارق_تيتو_متحرش، حيث تضمن شهادات حول وقائع تحرش ارتكبها المحامى الحقوقي طارق حسنين، الباحث بمركز دعم التحول الديمقراطي في تونس، والشهير بطارق تيتو.وقالت فتاة تونسية إن "تيتو" اغتصبها ما تسبب فى تعرضها لإصابات فى الحوض بسبب العنف.وحذرت فتاة مصرية من "تيتو" كونه تحرش بعدد هائل من الفتيات، فيما علق أحد المتابعين: "عار على الحقوقيين".وعلق أحد المتابعين: "طارق تيتو طول عمره باحث عن الشهرة وكان بيحب يزنق نفسه في أي حدث عشان ينوبه من الحب جانب والشباب كانت عارفه وبتقول ويطلع يرد عليهم أوساخ المجتمع المدني اللي كان مرمي وسطهم واللي أغلبهم طلعوا عاتوله في التحرش والاغتصاب".وتساءل ثانٍ: ‏"هل الناس ف الوسط الحقوقي هتفضل تدعم ‫#طارق_تيتو بعد شهادات التحرش اللي اتقالت من بنات في مصر و تونس؟".