دير أبو مقار يحيي الذكرى الثانية للأنبا إبيفانيوس.. والبابا: لن أحضر

يحيي دير أبو مقار بوادي النطرون، الذكرى الثانية لرحيل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار الراحل، اليوم الإثنين؛ وذلك من خلال إتمام صلوات القداس الإلهي بالدير، حيث تقتصر صلوات ذكرى رحيل أسقف الدير على رهبان الدير فقط.أما البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قال في تصريح خاص «الدستور»؛ إنه لن يشارك في قداس ذكرى رحيل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار الراحل هذا العام.وشغل الأنبا إبيفانيوس، منصب رئيس دير الأنبا، مقار بوادي النطرون بمصر؛ منذ عام 2013 حتى وجد مقتولًا في 29 يوليو 2018.وكشفت التحقيقات، أن القتيلين هما الراهبين إشعياء وفلتاؤس المقارى؛ وقضت محكمة جنايات دمنهور في 24 أبريل 2019 بإعدامهما بعد إحالة المحكمة أوراقهما إلى المفتي.وقضت محكمة النقض، الأربعاء 1 يوليو، بتأييد حكم الإعدام على وائل سعد تواضروس، وتخفيف الإعدام إلى المؤبد للراهب فلتاؤس المقارى، بعد إدانتهما بقتل الأنبا أبيفانيوس.