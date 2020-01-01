متحرش دولى.. الفضائح تلاحق محمد حسنين زوج آية حجازى

تصدر هاشتاج #محمد_حسنين_متحرش مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حيث تضمن شهادات حول وقائع تحرش ارتكبها محمد حسنين مصطفى عبدالله، زوج آية حجازي، السابق اتهامهما في القضية ٤٢٥٢/ ٢٠١٤ جنايات إتجار في البشر، ومؤسس كيان بلادي بالولايات المتحدة.وقالت فتاة تونسية إن زوج آية حجازي اغتصبها، فيما قالت فتاة مصرية إن "حسنين" تحرش بها، وتضامنت فتيات أخريات معهن.وأكدت الناشطة سارة قدرى أن "الحقوقي محمد حسنين وصلتني شهادات ستات اتعرضت لتحرش وده حصل من خلال استخدام سلطته، واستغلال علاقاته فى أمريكا وتونس، وتهديده ليهم بفصلهم من شغلهم".ونشرت سارة قدري 4 شهادات لفتيات تواصلن معها حول تحرش محمد حسنين بهن ومحاولته اغتصاب بعضهن.وأعلن محامون تضامنهم مع الضحايا واستعدادهم لتولى الأمر قضائيا إذا رغبن فى تقديم بلاغات ضد حسنين.وقالت الأولى، في شهادتها التى عرضتها سارة قدرى، إن "محمد حسنين كان بيطاردنى طول الوقت وعايزنى أنام معاه بالعافية وطول الوقت يقول تعالى مراتى مسافرة".فيما قالت الثانية: "حسنين كان بيطلب منى إنى أروح أنام معاه بالعافية وبيهددنى لو منمتش معاه هيخلى أصحاب الشغل اللى أنا فيه يطردونى وينشر صور خاصة بيا".أما الثالثة فوثقت شهادتها قائلة: "كنت معزومة عند حسنين فى البيت وفجأة وإحنا قاعدين قلع البنطلون عشان أعمله حاجات جنسية".وتضيف الرابعة: "فى مكالمة تليفون طويلة ما بينى وبين محمد حسنين هو اللى كان متصل بيا بحجة إنه مش فاهم إزاى اللى عمله شخص مغتصب ده يعتبر اغتصاب وفضل مستعبط عشان يجرنى لتفاصيل جنسية".