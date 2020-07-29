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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29-7-2020

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:17 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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تباين سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29-7-2020، مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الحالي، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

ووصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات المحلية اليوم إلى 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وعلى الصعيد العالمي تشهد تعاملات البورصة لدى المملكة العربية السعودية، ارتفاعًا هامشيًا خلال ختام جلسة تعاملاتها أمس الثلاثاء، حيث ارتفع قطاع البنوك، وصعد عقب إعلان 4 من البنوك نتائج أعمالها للربع الثاني من العام.

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29-7-2020 في عدد من البنوك المصرية العاملة

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي حقق السعر 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سعر 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، كما جاء في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري أطلق الحرية للبنوك المصرية في تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.

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