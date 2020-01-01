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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مارك» يمثل أمام الكونجرس للدفاع عن «فيسبوك»

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:14 ص
مارك زوكربرج
مارك زوكربرج
وكالات
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يمثل المدير التنفيذي لشركة «فيسبوك» مارك زوكربرج، أمام مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يدافع عن شركته وسياساتها وسط انتقادات من المشرعين.

وقال «زوكربرج» في تصريحات له، إن شركته أثبتت نجاحها، حيث انطلقت من الصفر ووفرت المنتجات التي يراها الناس مفيدة، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وأشار «زوكربرغ» إلى أن شركته تواجه منافسة من قبل الشركات التكنولوجية الأخرى، سواء الأمريكية أو الأجنبية.

وسيدافع «زوكربرغ» أيضًا عن شراء «فيسبوك» لشركات أخرى، مشيرًا إلى أن شركته ساعدت الشركات مثل «واتس آب»، و«إنستجرام» في النمو.

ويلفت مدير «فيسبوك» اهتمام المشرعين إلى تنامي المنافسة مع الشركات الصينية، مشيرًا إلى أن الصين تبني نسخة خاصة بها للإنترنت، مبنية على أفكار مختلفة تمامًا، وتصدر رؤيتها إلى الخارج، حسب قوله.

ويدعو «زوكربرغ» السلطات الأمريكية لاتخاذ إجراءات وتبني مزيد من القوانين لمنع نشر محتويات خبيثة على مواقع التواصل الاجتماعي، والحماية من التدخلات في الانتخابات وانتهاك الخصوصية.

ومن المقرر أن يمثل أمام النواب الأمريكيين أيضًا ممثلو عن الشركات الكبرى الأخرى مثل «آبل» و«أمازون» و«جوجل» وغيرها.

ويأتي ذلك بعد أن أعرب المشرعون الأمريكيون عن شكوكهم بشأن ممارسات «فيسبوك» وطريقة جمع البيانات، معتبرين أنها قد تكون ألحقت أضرارًا بمنافسي «فيسبوك» الصغار.

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