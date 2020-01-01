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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: ضبط 244 مخالفا خططوا لأداء الحج خلسة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:41 ص
مناسك الحج
مناسك الحج
وكالات
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أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن قوات الأمن ضبطت 244 مخالفًا كانوا بصدد التخطيط لأداء مناسك الحج التي تجري هذه السنة في ظروف مشددة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف بيان الوكالة: «قوات أمن الحج تمكنت من ضبط 244 مخالفًا توفرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم».

من جهته، شدد المتحدث الرسمي للأمن العام، على ضرورة الالتزام بتعليمات الحج، مؤكدًا أن رجال الأمن يفرضون طوقًا أمنيًا محكمًا على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها.

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