إيقاف رئيس حى أول المحلة عن العمل وإحالته للتحقيق.. لهذا السبب

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إيقاف رئيس حي أول المحلة الكبرى عن العمل وإحالته للتحقيق.جاء ذلك خلال جولته المفاجئة منذ قليل لمدينة المحلة الكبري، حيث لاحظ محافظ الغربية سوء الأوضاع بالحي، وانتشار أكوام القمامة بالشوارع، بالإضافة إلى سوء حالة الشوارع وتقاعس رئيس الحي عن تنفيذ الأعمال الموكلة إليه.وفي هذا الإطار، أكد الدكتور طارق رحمي، على عدم سماحه بتقاعس المسؤولين عن القيام بمهامهم لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.وخلال الجولة، تم رفع إشغالات أمام كافيهات ومحلات، وتم التحفظ على عدد 2 نباشين، كما تم التوجيه بغلق معرض سيتي مول لعمل أفرع كهرباء زينه أمام المعرض دون تصريح، والتحفظ على نباش أسفل كوبري المعرض بطنطا، وتم تكليف رئيس حي ثان طنطا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.كما تم سحب عدد 22 رخصة قيادة للمخالفة «انتظار خاطئ» وعدد 2 موتوسيكل للسير عكس الاتجاه، وتم تسليم عدد 2 توكتوك للمرور.