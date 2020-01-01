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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فنانون يخلدون ذكرى طبيب الغلابة بالجرافيك والرسم

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:34 ص
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
حسام عسل - آية سالم
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منذ ظهوره الأول وزاع سيطه، وبرق نجمه، وبسرعة البرق الخاطف استطاع أن يسكن قلوب كل من رأه وعرف قصته، ليضرب المثل في الزهد في الدنيا، وحب الخير للناس ومساعدة المحتاج، وبسط يديه للفقراء.. لم يكن غريبًا أن يُقابل خبر وفاة الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة بهذه الصدمة والحزن لدي الجميع داخل وخارج مصر، حيث خيم الحزن على ارجاء المعمورة واكتست منصات مواقع التواصل الاجتماعي بصوره ومقطتفات من مقولاته، ومقاطع الفيديو فيما عبر كل شخص عن حزنه بطريقته الخاصة.
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
بدء البعض بتخليد ذكراه على حسب موهبته فمنهم من سخر فن "الجرافيك" في رسم صورته وإبراز مقولاته ومواقفه بها أبرزها كانت مقولته الشهيرة "هعمل اية بالملايين، سندوتش فول وطعمية يكفوني" وقام آخرون بتحويل صورته على هيئة ملاك بجناحين وغيرها.
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
أما على المستوى الرسمى من قبل محافظته، قام اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بإطلاق اسمه على أحد معالم مسقط رأسه بقرية ظهر التمساح التابعة لمركز إيتاي البارود.
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
كما تداول نشطاء مواقع التواصل الأجتماعي لوحة زيتيه تجسد صورة الطبيب كأحد الأبطال الخارقين، وترجع هذه اللوحة لفنان شاب من محافظة الغربية يدعى رؤوف القاضي والذي أهداها له في حياته قائلًا:" أحببته من سيرته العطرة وكنت أريد أن أقدم له شئ يعبر عن شكري وامتناني له بما يقدمه للناس، ولم أملك سوى أن أرسم له لوحة تعبر عن ما في نظري تجاهه فهو بالنسبة لي بطل خارق، وذهبت إلي عيادته وقابلته وأهديته اللوحة وكنت في غاية السعادة لكونها نالت إعجابه، وسعدت جدًا بروحه وخلقه الحسن ومقابلته لي.
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
من ناحية أخرى شارك رواد مواقع التواصل الإجتماعي "جرافيتي" على أحد الجدران يحمل صورته ولقبه "لطبيب الغلابة" لنعيه ويقال إنه في دولة المغرب الشقيق.
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
يشار إلى أن صوره عُلقت بمنطقة سور الأزبكية في يناير من العام الماضي عند إنطلاق مهرجان سور الأزبكية للكتاب، فى منطقة المكتبات أعلى محطة مترو العتبة بالقاهرة، للإشادة به وبدوره الإنساني وتشجيع الناس على القراءة لأنه كما حسبما ذكر في لقاء تلفزيوني أن عشقه الأول والأخير هي القراءة.

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