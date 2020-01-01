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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«متحدث الخارجية» يكشف تفاصيل التحركات المصرية حول سد النهضة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:36 ص
سد النهضة
سد النهضة
أحلام عبدالرحمن
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قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي حول مفاوضات السد الإثيوبي، تنطوي على طمأنة الشعب المصري من منطلق عدالة القضية، كما أكد أهمية التفاوض وأنه ربما تطول المفاوضات، لكن إن شاء الله ننجح للتوصل إلى اتفاق عادل يضمن حقوق الدول الثلاث.

وكشف متحدث الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الاتصالات التي أجراها الوزير سامح شكري مع الكونجرس جزء من التواصل المستمر مع كافة الدوائر في الدول المختلفة لشرح موقفنا وتبادل الرؤى حول كافة القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الليبية وسد النهضة.

ولفت إلى أن الوزير سامح شكري تواصل مع العديد من الوزراء في العالم، ومع عدد من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتناول أوجه العلاقات التي تجمع البلدين.

وأوضح أن الوزير تواصل مع صناع القرار فى أمريكا بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبى، وفي إطار التعاون مع الدول.

ولفت إلى أن الاتصالات شملت كلًا من السيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام"، رئيس اللجنة القضائية ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، والسيناتور الجمهوري "جيمس ريش"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وكذا النائب الديمقراطي "تيد دويتش"، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاٍرهاب الدولي، والنائبة الديمقراطية "كارين باس"، رئيسة اللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة الشئون الخارجية ورئيسة تجمع النواب من الأصول الأفريقية، والنائب "مايكل ماكول"، زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، حيث شهدت مجمل المحادثات تباحثًا حول أوجه العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلديّن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتلاقي مصالح الدولتيّن في العديد من القضايا الثنائية والإقليمية، وكذا سبل دعم الكونجرس للشراكة الاستراتيجية الهامة التي تجمع مصر والولايات المتحدة.

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