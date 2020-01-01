إيطاليا تسجل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقارنة بـ 170 حالة تم تسجيلها يوم الإثنين الماضي.وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آنسا» في نسختها الإنجليزية، أنه تم إجراء 48170 مسحة يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 25551 مسحة أمس الإثنين، موضحة أن 11 شخصًا توفوا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأشارت الوزارة إلى أن عدد وفيات كورونا بلغ حتى الآن 35123، موضحة أن عدد من تعافوا من المرض بلغ حتى الآن 198756 بزيادة 163 متعافيًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في إيطاليا، بما في ذلك المتوفى والمتعافى والإيجابي حاليًا هو 246488.