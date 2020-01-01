«التموين»: توافر السلع والخضروات والفواكه بشمال سيناء

توجه فتحى راشد أبو حمدة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إلى مدينة بئر العبد، لمتابعة توافر السلع والاطمئنان على عمل المخابز والمرور على محطة الغاز ومستودعات الدقيق.وشمل المرور مدينة بئر العبد وقرية نجيلة، للتأكد من أن توافر الخضروات والفاكهة والمخابز تعمل على الوجه المعتاد، والغاز متوفر والدقيق يرد بصفه منظمة.وشدد وكيل الوزارة على توافر السلع والخضروات بقرى (الكرامة - الشهداء - رابعة - 6 أكتوبر) بصفة يومية.وأعطى وكيل الوزارة تعليماته إلى إدارة تموين بئرالعبد بالصرف للمواطنين فى أماكن تواجدهم من سلع ودقيق وغاز.