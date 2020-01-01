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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: توافر السلع والخضروات والفواكه بشمال سيناء

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:11 ص
وكيل التموين بشمال
وكيل التموين بشمال سيناء
نرمين محمود الدهان
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توجه فتحى راشد أبو حمدة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إلى مدينة بئر العبد، لمتابعة توافر السلع والاطمئنان على عمل المخابز والمرور على محطة الغاز ومستودعات الدقيق.

وشمل المرور مدينة بئر العبد وقرية نجيلة، للتأكد من أن توافر الخضروات والفاكهة والمخابز تعمل على الوجه المعتاد، والغاز متوفر والدقيق يرد بصفه منظمة.

وشدد وكيل الوزارة على توافر السلع والخضروات بقرى (الكرامة - الشهداء - رابعة - 6 أكتوبر) بصفة يومية.

وأعطى وكيل الوزارة تعليماته إلى إدارة تموين بئرالعبد بالصرف للمواطنين فى أماكن تواجدهم من سلع ودقيق وغاز.

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