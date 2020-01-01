دار الإفتاء تكشف عن وقت الذبح الشرعى للأضحية

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن وقت الذبح الشرعي للأضحية يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر حتى مغرب رابع أيام العيد.وأوضحت دار الإفتاء، أنه نظرًا للظروف الراهنة ووفقًا لعدم إقامة صلاة العيد حفاظًا على السلامة العامة لأفراد المجتمع ومنع انتشار فيروس كورونا في هذا العام فإنه يمكن للمضحي أن ينتظر حتى انتهاء صلاة العيد التي تنقل عبر وسائل الإعلام، أو البقاء مدة نصف ساعة بعد دخول وقت الصلاة -وهي المدة التي تستغرقها الصلاة والخطبة- ثم يشرع في الذبح، حتى تكون أضحيته صحيحة.