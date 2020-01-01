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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

دار الإفتاء تكشف عن وقت الذبح الشرعى للأضحية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:20 ص
الشرعى
الشرعى
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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن وقت الذبح الشرعي للأضحية يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر حتى مغرب رابع أيام العيد.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه نظرًا للظروف الراهنة ووفقًا لعدم إقامة صلاة العيد حفاظًا على السلامة العامة لأفراد المجتمع ومنع انتشار فيروس كورونا في هذا العام فإنه يمكن للمضحي أن ينتظر حتى انتهاء صلاة العيد التي تنقل عبر وسائل الإعلام، أو البقاء مدة نصف ساعة بعد دخول وقت الصلاة -وهي المدة التي تستغرقها الصلاة والخطبة- ثم يشرع في الذبح، حتى تكون أضحيته صحيحة.

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