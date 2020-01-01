وزير خارجية البحرين يبحث مع أمين عام الجامعة العربية تطورات الأوضاع السياسية بالمنطقة

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيان، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القضايا المتعلقة بمسيرة العمل العربي المشترك وسبل تكثيف الجهود الرامية لتعزيز آليات التعاون العربي بما يخدم تطلعات ومصالح الدول العربية ويدعم الأمن والاستقرار.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الزياني مع أبو الغيط، والذي تم خلاله مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.