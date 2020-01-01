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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شيرين: رفضت عمل إعلان بعرض مغرى بسبب «صرصار»

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:10 ص
الفنانة شيرين
الفنانة شيرين
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة شيرين، عن أنها رفضت عرض مغرى لعمل إعلان يتضمن "قتل صرصار"، نظرًا لقناعتها أن الأموال ليست كل شئ فى حياة الإنسان.

وتابعت: "رقم خزعبلي ومش باخده في مسلسل لكن الفلوس مش كل حاجة المهم الرضى".

وأضافت "شيرين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها راضية عما وصلت له من شهرة وتاريخها النفي، مشيرة إلى أنها إنسانة بسيطة لا تتقمص دور النجمة الشهيرة، وتابعت: "لو تقمصت شخصية النجمة الشهيرة كنت خلصت فن من زمان".

وعن المصاعب التي واجهاتها في حياتها، قالت الفنانة شيرين، إنها تعاملت معها بالصبر والرضا.

وتابعت: "أنا مريت بحاجات كتير جدًا.. وأنا دائمًا أقول أني مش أنا اللي استحملت لا ربنا هو اللي صبرني".

وشددت الفنانة شيرين على ضرورة متابعة النشء ومراقبتهم فى تصرافاتهم وأفعالهم وتربيتهم على الطريقة السليمة التي تضمن تخريج أجيال قادرة على تحمل المسئولية، وتابعت: "كنت قاسية في تربية أبنتي ولكن ذلك من أجل أن تكون إنسانة يعتمد عليها وهو ما أصبحت عليه الآن".

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