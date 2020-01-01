الجيش الإسرائيلي ينفي وجود حادث تسلل على حدود لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إنه مشط منطقة الحدود مع لبنان، بعد رصد مشتبه بهم قرب السياج الحدودي.وأوضح جيش الاحتلال أنه بعد انتهاء عملية التمشيط تبين أنه لم يكن هناك أي محاولة للتسلل من جانب لبنان، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ووقع حادث إطلاق تبادل إطلاق النار، أمس الاثنين، بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من حزب الله، بعد محاولة تسللهم إلى الأراضي.ونفى حزب الله اللبناني، أمس الاثنين، وقوع أي حادث أمني أو إطلاق نار على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا إن تل أبيب ادعت الحادث وأنه مصمم على الانتقام لمقتل أحد كوادره في غارة إسرائيلية على سوريا، الأسبوع الماضي.وأعلن تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش لديه فيديو لحادث محاولة تسلل عناصر تابعة لحزب الله اللبناني، عبر الحدود وتبادل إطلاق النار، يوثق دخول العناصر التابعة لحزب الله إلى الجانب الإسرائيلي، وبقاءهم لعدة دقائق، ومن ثم بدء إطلاق النار من الجيش الإسرائيلي تجاههم، ففروا تجاه لبنان مرة أخرى.