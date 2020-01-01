شيرين: «أشهد الله أني لم ألجأ لعمليات التجميل»

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها ضد عمليات التجميل إلا إذا كانت للضرورة الملحة، كون الجمال جمال الروح، بجانب أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في أجمل صورة.وأضافت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: «مش لازم شفايفي تكون مترين وحواجبي ومنخيري كدا يعني.. ربنا خلقنا في أجمل صورة وعمليات التجميل لا تتم إلا للضرورة الملحة».وتابعت أن أطباء التجميل لهم دور هام في حياة البشر، خاصة عندما يتعرضون لحوادث، مضيفة: «أشهد الله أني لم ألجأ لعمليات التجميل».