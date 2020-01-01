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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شيرين: صوري بالفستان على البحر رسالة توعية للمواطنين

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:36 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
سناء إسماعيل
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قالت الفنانة شيرين، إن الصور الأخيرة التي ظهرت فيها وهي ترتدي فستانا أزرق على شاطئ البحر، كانت بهدف توعية المواطنين بأن الشواطئ مغلقة من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، بسبب جائحة كورونا، معقبة: "مش لازم الواحد ينط في البحر علشان يكون سعيد.. خاصة عندما لا تكون الدنيا أمان ومفيش وسائل إنقاذ".

وناشدت شيرين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، الجميع الالتزام بقوانين غلق الشواطئ العامة حفاظًا على حياتهم، متابعة: "نعم ربنا علينا كتيرة ومش بنحس بيها غير لما نفتقدها.. هوصل رسالة وأتمنى أنها تكون وصلت".

ولفتت الفنانة شيرين، إلى أن الإنسان يجب أن يستمتع بالهواء النقي واستنشاقه والمشاهد الخلابة للبحر، دون النزول فيه، وتعريض حياته للخطر.

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