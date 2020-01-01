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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التموين» عن أزمة «نادي القرن»: على مقدم الطلب إثباته

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:35 م
إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي
أحلام عبدالرحمن
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علق الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، على الأزمة القائمة بين الأهلي والزمالك بشأن الحصول على علامة تجارية باسم نادي القرن.

وقال، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن ناديي الأهلي والزمالك سجلا العديد من العلامات التجارية للحفاظ على هوية المنتج الخاص بهما، مؤكدا أن الأهلي سجل أكثر من 100 علامة تجارية.

وأردف أن نادي الزمالك قدم طلبا لتسجيل علامة تجارية باسم نادي القرن، مؤكدا أن الإجراءات تستغرق حتى خروجها من 6 أشهر لعام، لأن هناك 500 ألف علامة تجارية مسجلة، ويتم النظر فيها حتى لا تكون العلامة الجديدة متناقضة أو مشابهة مع علامة قديمة.

واستطرد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أنه من ضمن الإجراءات التي يتم النظر فيها، هل لدى الجهة المقدمة ما يثبت امتلاكها للمنتج؟، وهل تتشابه مع علامات أخرى أم لا؟.

وأكد على أن قبول طلب الزمالك للحصول على لقب نادي القرن لا يعني منحه العلامة أو اللقب، مشيرا إلى أن الأهلي تقدم بطلب مشابه منذ سنوات، وطلبه كان مدعمًا بالوثائق.

وأشار إلى أنه يجرى في الفترة الحالية التدقيق في البيانات، لافتا إلى أن أولوية تسجيل العلامات التجارية تكون بأسبقية التقديم ومدى تدعيم الطلب بالوثائق.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حروبا على الهويات والعلامات التجارية، مؤكدا أن هناك 4.5 مليون شركة مسجلة على قواعد بيانات السجل التجاري.

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