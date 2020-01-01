عضو مجلس رواد البيت: فحص الحجاج للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا

قال الشيخ سعد بن جميل القرشي، عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي، إن موسم الحج لعام 2020 استثنائي في الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد.وأضاف "القرشي"، خلال مداخلة مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائئية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء،أنهم بدأوا الفحص وإجراء المسح الأولي للحجاج للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات مشددة للغاية من أجل الحفاظ على صحة الحجاج.