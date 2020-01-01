خالد أبوبكر يشيد بـ«تنسيقية الأحزاب»: «مارد سياسي قادم»

أشاد الإعلامي خالد أبوبكر، بتنسيقية شباب الأحزاب، ووصفها بالمارد السياسي القادم، قائلا إنها أصبح لها رقم في الحياة السياسية المصرية، مشددًا على ضرورة أن يكون لهم كيان قانوني في المرحلة المقبلة.وقال أبوبكر، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "فرحان بوجود شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انتخابات الشيوخ المقبلة، ومؤمن بتجربتها، وبنقاشاتها الموضوعية، واحترام الرأي والرأي الآخر".وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب تحمل سياسة بمفهوم جديد، موجهًا رسالته لهم: "لازم يبقى ليكم كيان قانوني، وأتحدى أن يكون هناك أي كيان سياسي عمل ما عملته التنسيقية".وأردف: "سعمت نقاشات تتعلق بانتقاد الرئيس وسياساته داخل التنسيقية، وفرحان إن هؤلاء الشباب منهم نواب محافظين وداخلين انتخابات الشيوخ، وحان الوقت ليكون هناك كيان قانوني، لا بد من مقرات".