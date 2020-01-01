عمرو خالد يكشف الغاية من فرض الحج مرة واحدة في العمر (فيديو)





وأضاف في سادس حلقات برنامجه "مشتاق للحج"، أنه لعل هذا هو السر في اشتراط الإسلام شرط الاستطاعة لأداء فريضة الحج، ليتمكن صاحبها من أدائها بإتقان وإحسان، لأنها فريضة ستؤدى مرة واحدة في العمر كله.



وأشار خالد إلى أنه لكي يكون الحج متقنًا وتحقيق الغاية منه وهو الإحسان من أجل حياة جديدة رائعة وكاملة، فلا بد من تحقيق أهداف هذه الرحلة، في أن يكون الحج متعة روحية هائلة عن طريق فهم أسراره ورموزه، وأن لا يتحول إلى حركات لا روح فيها ومناسك لا ثمرة من ورائها.





قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن الغاية من فرض الله تعالى الحج مرة واحدة في العمر فحسب، بعكس الصلاة والصيام وغيرها من العبادات، هو أن يجمع الإنسان طاقات، لأعلى درجة إحسان لأن الفرصة لا تتكرر، والتجربة قد تكون الأولى والأخيرة.وأضاف في سادس حلقات برنامجه "مشتاق للحج"، أنه لعل هذا هو السر في اشتراط الإسلام شرط الاستطاعة لأداء فريضة الحج، ليتمكن صاحبها من أدائها بإتقان وإحسان، لأنها فريضة ستؤدى مرة واحدة في العمر كله.وأشار خالد إلى أنه لكي يكون الحج متقنًا وتحقيق الغاية منه وهو الإحسان من أجل حياة جديدة رائعة وكاملة، فلا بد من تحقيق أهداف هذه الرحلة، في أن يكون الحج متعة روحية هائلة عن طريق فهم أسراره ورموزه، وأن لا يتحول إلى حركات لا روح فيها ومناسك لا ثمرة من ورائها.

عمرو خالد





وأوضح أن هذا المد البشري الذي يسمونه "النفرة" يتم في هدوء ودون حادث واحد ودون مشاجرة، وهو أمر لا تفسير له إلا أن المشاعر الدينية الفياضة تضع الناس في حالة لياقة نفسية تامة.. الكل ترفعهم مشاعرهم الروحية إلى أقصى درجة من الصبر والتحمل والتراحم والتعاون والمحبة فيحققون هذه المعجزة المرورية دون حادث واحد.



وتابع خالد إنه "لولا هذا الشعور الديني المهيمن لكان يمكن أن تكون هذه النفرة مجزرة ومذبحة بشرية تتلاحم فيها الأذرع في ألف خناقة وخناقة، واصفًا المشهد بأنه "موقف عجيب.. يتزاحم فيه الملايين في اتجاه واحد إلى مكة.. كلهم يقولون: لبيك.. في تعب.. لكن بحب عجيب لله".





ووصف خالد - الذي استضاف معه ابنه الأصغر "عمر" - الحج بأنه "معسكر أخلاقي.. لا خطأ فيه. الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ".وأوضح أن هذا المد البشري الذي يسمونه "النفرة" يتم في هدوء ودون حادث واحد ودون مشاجرة، وهو أمر لا تفسير له إلا أن المشاعر الدينية الفياضة تضع الناس في حالة لياقة نفسية تامة.. الكل ترفعهم مشاعرهم الروحية إلى أقصى درجة من الصبر والتحمل والتراحم والتعاون والمحبة فيحققون هذه المعجزة المرورية دون حادث واحد.وتابع خالد إنه "لولا هذا الشعور الديني المهيمن لكان يمكن أن تكون هذه النفرة مجزرة ومذبحة بشرية تتلاحم فيها الأذرع في ألف خناقة وخناقة، واصفًا المشهد بأنه "موقف عجيب.. يتزاحم فيه الملايين في اتجاه واحد إلى مكة.. كلهم يقولون: لبيك.. في تعب.. لكن بحب عجيب لله".

عمرو خالد