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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«الإحصاء»: زيادة الخصوبة في السبعينات والثمانينات وراء الكثافة السكانية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:04 م
طاهر صالح رئيس الإدارة
طاهر صالح رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات
أميرة ممدوح
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قال طاهر صالح رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الزيادة السريعة في حجم السكان وارتفاع مستوى الخصوبة في الفترة من أواخر السبعينات حتى منتصف الثمانينات أدت إلى اتساع قاعدة الهرم السكاني في مصر وما ترتب عليه من زيادة حالات الزواج ثم زيادة فى أعداد المواليد إلى ارتفاع نسبي للسكان دون سن 15 عامًا حيث يمثلون 34.1% من إجمالي السكان طبقًا لتقديرات السكان عام 2019، والذي يعد عبء على المجتمع باعتباره فئة معالة ومستهلكة وتحتاج إلى العديد من الخدمات، كما أن هذه الفئة تمثل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد بموارده المحدودة، كما يشهد المجتمع تحولًا ديموجرافيًا نحو ارتفاع تدريجى فى نسبة المسنين.

وأضاف مسئول الإحصاء لـ"الدستور"، أن آثار الزيادة السكانية امتدت إلى معدلات الفقر والتى بلغت 32.5% وترتفع فى الريف عن الحضر وتزداد هذه النسبة فى المناطق العشوائية، خاصة وأن معدلات الخصوبة ترتفع فى المجتمعات الفقيرة حيث يرغب الفقراء في إنجاب المزيد من الأطفال لاستخدامهم كمصدر للدخل، موضحًا أنه عند حجم الأسرة من 1-3 فرد تصل نسبة الفقر إلى 7%، وعند حجم الأسرة من 4-5 فرد تصل نسبة الفقر إلى 25.9%، وعند حجم الأسرة من 6-7 فرد تصل نسبة الفقر إلى 49.3%، وعند حجم الأسرة 8-9 فرد تصل نسبة الفقر إلى 73%، وأكثر من 10 أفراد تبلغ نسبة الفقر 75.8%.

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