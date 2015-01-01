«الإحصاء»: تراجع الزيادة السكانية فى مصر لأقل مستوياتها خلال 5 سنوات

قال طاهر صالح رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات السكانية والخدمات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات الزيادة السكانية فى مصر تراجعت لأقل مستوياتها منذ خمس سنوات، لافتًا إلى أن معدل الزيادة الطبيعية - وهو الفرق بين أعداد المواليد والوفيات - بلغ 1.7% بنهاية عام 2019 مقابل 2.3% عام 2015، بانخفاض قدره 0.62%، بينما بلغ 1.8% عام 2018.وأضاف مسئول الإحصاء، فى تصريح لـ"الدستور"، أنه رغم انخفاض معدل الزيادة الطبيعية فى أعداد السكان مؤخرًا إلا أن مصر لا زالت تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث عدد السكان والمرتبة الثالثة بين الدول الإفريقية بعد نيجيريا وإثيوبيا، ثم الترتيب الـ 14 بين دول العالم.وأوضح أن الحكومة اتخذت عدة خطوات للحد من ظاهرة التضخم السكانى من خلال إشراك وزارة الصحة والسكان المقبلين على الزواج فى دورات تدريبية خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج، ودمج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل فى المناهج الدراسية، إلى جانب إلزام المجلسين القومى للسكان والتنفيذى التابع له بعقد اجتماعات دورية لتقييم البرامج الموضوعة للحد من المشكلة السكانية طبقًا للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030.وأشار صالح إلى أن رغم الجهود المبذولة من الدولة للحد من الزيادة السكانية وانخفاض معدلاتها فى معظم محافظات الجمهورية، إلا أنه لا تزال معدلات الزيادة فى محافظات الوجه القبلى تمثل تحديًا كبيرًا حيث جاءت سوهاج فى المرتبة الأولى بين أعلى المحافظات إنجابًا بنسبة 2.4%، يليها أسيوط بنسبة 2.3%، ثم قنا 2.3%، والمنيا 2.3%، وبنى سويف 2.1%.وشدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لرفع معدل النمو الاقتصادى من ناحية وخفض معدل النمو السكانى من أخرى، موضحًا أن المجتمع من الممكن أن يجنى ثمار التنمية فى حالة تحقيق معدل نمو اقتصادى يماثل 3 أضعاف معدل النمو السكانى المحقق والذى انخفض إلى 1.7% عام 2019 أى تحقيق نمو اقتصادى يفوق الـ 5%.