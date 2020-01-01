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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس وزراء اليمن: قطر تدعم الإرهاب وتسعى لتقسيم المنطقة (فيديو)

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:58 م
معين عبدالملك
معين عبدالملك
الشيماء زيدان
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قال الدكتور معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، إن اليمن يدعم موقف مصر في المفاوضات مع إثيوبيا وموقف مصر في الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية مهددة بشكل كبير، وأنه يوجد بعض الأعداء يدعمون الإرهاب في المنطقة وتعطيهم الأسلحة والمعونات اللازمة لهز الأمن القومي العربي.

وأعرب "عبدالملك"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة اليوم"، عن حزنه الشديد لأن قطر دولة عربية لكنها تدعم الإرهاب وتهدف لتقسيم المنطقة العربية مع تركيا، مشددًا على ضرورة وجود اتحاد عربي للقضاء على جميع المشكلات التي تواجه المنطقة ومنع أي تدخل أجنبي.

وأوضح أن لقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان تجربة وفرصة رائعة، مؤكدًا استعداد كل أجهزة الدولة المصرية للمساعدة في كل المجالات مع اليمن، وأن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، سيترك علامة مهمة في تطوير الدولة المصرية، وسيترك بصمة كبيرة بالدولة.

ولفت إلى أن العالم يتقدم ولكن الدول العربية تعاني من صراعات داخلية، وهو ما يفتت جهود العرب والوقت الذي فقدوه، خاصةً أنه خلال العشر سنوات الماضية ظهرت النزاعات بشكل كبير فى آن واحد، ضاربًا مثلًا بهدم الدول الوطنية مثل العراق، ما ساهم في ظهور الميليشيات المسلحة، وأنه لكي يعاد بناء مؤسسات الدولة فى ليبيا واليمن، فيجب أن تبنى من دون أي تدخلات.

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