مد العمل في المحال التجارية برأس البر

أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قرارا، اليوم الثلاثاء، بمد مواعيد العمل بالمحال التجارية بمدينة رأس البر حتى الساعة الثانية عشر صباحًا، وذلك اعتبارًا من الغد الأربعاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٠.وأضافت محافظ دمياط، في تصريحات لها اليوم، أن ذلك القرار استجابة لمناشدة أصحاب المحال التجارية بالمدينة ونظرًا لطبيعة المدينة السياحية، والتى يتوافد عليها الأهالي من كافة المحافظات خلال الأعياد، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ونظرا للإقبال الكبير على المحال التجارية خاصة أن مدينة رأس البر تعد من أشهر مصايف الجمهورية.