بثينة كشك: نحارب الدروس الخصوصية ونعتبرها قضية «حياة أو موت»

قالت الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إن الدولة تحارب الدروس الخصوصية على قدم وساق، وتعتبر القضية قضية "حياة أو موت" من أجل تغيير ثقافة المجتمع الخاطئة والسلبية.وتابعت: "زمان من كان يأخذ دروس خصوصية كان يتخبأ لأنها شهادة ضعف.. أما الآن أولياء الأمور يفتخرون أنهم يعطون دروس خصوصية لأبنائهم عند المدرس الفلاني.. وده بيدل على إن الآية اتعكست وهذا أمر غير صحيح ويجب التصدى له".وأضافت بثينة كشك، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة قررت وقف أى مدرس عن العمل حال ضبطه داخل مراكز الدروس الخصوصية، لمحاربة هذه الظاهرة، كونه خروج عن مقتضى العمل الوظيفى.ولفتت وكيل وزارة التربية والتعليم فى كفر الشيخ، إلى أن هناك إقبال كبير من المدرسين على إعطاء دروس تقوية للطلاب بالتعاون مع الإدارة التعليمية.