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مصر

«التعليم» تكشف تفاصيل تظلمات طلاب الثانوية العامة 2020

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:48 م
رضا حجازي
رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لا تعديل في نظام تقديم التظلمات في نتيجة الثانوية العامة عقب إعلانها بعد عيد الأضحى المبارك.

وأكد حجازي أن تكلفة المادة الواحدة بـ100 جنيه، وللطالب الحق في الإطلاع على أي عدد من المواد، لافتا إلى أنه في حالة إضافة درجات في المادة، سيتم رد المبلغ.

من المقرر أن تنتهي كنترولات تقدير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020 من أعمالها، غدا الأربعاء، الموافق 29 يوليو الجاري.

وكانت الكنترولات انتهت من تحديد أسماء الأوائل بعدد 75 طالبا وطالبة في كل شعبة؛ وسيتم تحديد الـ10 الأوائل بالثانوية العامة للعام الدراسي 20192020 عقب إجازة عيد الأضحي التي تبدأ من يوم الخميس حتي الاثنين المقبل وفق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما انتهت الكنترولات من إضافة درجات الرأفة للطلاب الراسبين بواقع 10% لكل مادة وفقا للزيادة التي أقرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشرط تغيير حالة الطالب من دور ثاني لناجح أو من راسب لدور ثاني.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ستكون آخر امتحانات بالنظام القديم؛ حيث تكون في العام الدراسي المقبل بنظام الأسئلة الجديدة التي تعتمد على قياس الفهم والمعرفة والابتكار "open book".

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