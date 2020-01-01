ذبح شقيقته لتصفحها موقع الفيس بوك فى نجع حمادى

صرح مصدر أمني بمديرية أمن قنا، بأن حادث ذبح فتاة علي يد شقيقها الذي يعمل محاسب في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، عصر اليوم الثلاثاء، بأنه طعنهابمطواه لكثرة دخولها على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" في حجرتها داخل منزلهما بقرية الحلفاية بمركز نجع حمادي.وأضاف المصدر، أن تحريات الأجهزة الأمنية والبحثية كشفت أن مرتكب الحادث، "هيثم. ف. ا"، ٢٨ سنة شقيق المجني عليها قام بسب شقيقته "زينب"، 27 عامًا،وعندما نشبت بينهما مشاجرة بسبب كثرة دخول المجنى عليها على الفيس بوك طعنها بمطواه وقتلها.تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة وأنه حذرها أكثر من مرة بالتوقف عن ذلك ورفضت ما دفعه لقتلها.