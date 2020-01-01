شقيق «طبيب الغلابة» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

قال أسامة عبدالغفار، شقيق طبيب الغلابة، إن الدكتور محمد مشالي، شقيقي الكبير، كان بمثابة والدي ومعلمي في الحياة، مشيرًا إلى أنه منذ أن بدأ حياته العملية لم يغيب عن العمل مطلقًا حتى فى المناسبات العامة والعطلات الرسمية.وتابع: "ولا أجازات رسمية ولا مناسبات كانت تمنعه من الذهاب إلى العمل.. ويوم وفاته أمس هو اليوم الوحيد الذي لم يذهب فيه إلى العيادة".وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شقيقه كان دائم الاستيقاظ مبكرًا، ولكن يوم الوفاة استيقظ في تمام الساعة الحادية عشر، وتابع: "زوجته لما جت تصحيه قال لها أنا مرهق شوية هنام تاني.. وبعد استيقاظه قال أنا اشعر بالإرهاق وقمنا بعمل الإسعافات الأولية ولكنه فارق الحياة في تمام الساعة الثانية فجرًا".وتابع: "والدي كان طبيب أيضًا وسلك ذات النهج الذي كان يسير عليه الراحل، والدنا الذي كرس فينا العمل لصالح الغلابة ووصانا بذلك"، مشيرًا إلى أن بعض الأطباء قاموا بتقديم شكاوى فيه بسبب سعر الكشف المنخفض الذي لم يتجاوز 10 جنيهات، وعلى الرغم من ذلك لم يستجيب لهم، مضيفًا: "والدتي لما كلمته وهي الوحيدة اللى فتحت معاه موضوع رفع سعر كشفه قال لها متنسيش بابا وصانا على إيه".