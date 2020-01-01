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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رائد الفضاء الإماراتي: مصر ليلًا تشبه زهرة اللوتس (فيديو)

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:40 م
هزاع المنصوري
هزاع المنصوري
الشيماء زيدان
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روى هزاع المنصوري، رائد الفضاء الإماراتي، خلال ظهوره عبر شاشات التليفزيون المصري، بعض تفاصيل رحلته للفضاء لاستكشاف كوكب المريخ، وما رآه وتعلمه من هذه التجربة.

وقال المنصوري، خلال مداخلة عبر برنامج الزووم مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، إن المسبار الذي انطلق بداخله كأول رائد فضاء إماراتي وعربي، تمت تسميته "مسبار الأمل"، اختصارًا لهدفه من بث الأمل في الوطن العربي، وأنه لا يوجد شيء مستحيل.

وتابع: "رأيت مصر من الفضاء وكانت مميزة جدًا في الفترة الليلية خاصة بمنطقة نهر النيل والدلتا، والتي كانت تظهر وكأنها زهرة اللوتس"، مؤكدًا أن جميع من خاضوا تجربة الفضاء حول العالم كانوا يتمتعون بالنظر إلى مصر في فترة الليل.

فيما أكد ضرورة تسخير الوطن العربي الطاقات لخدمة العلم، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها خلال هذه الفترة العصيبة.

واختتم: الوقت الذي تم تحديده لإطلاق "مسبار الأمل" كان 6 سنوات، وتم إطلاقه في الوقت الذي حددناه، رغم التحديات والصعوبات التي وجدناها، ومنها تقلبات الطقس.

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