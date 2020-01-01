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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ قنا يشهد حفل نقابة التمريض لتكريم 64 ممرضة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:40 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الحفل الذي أقامته نقابة التمريض بفندق البسمة بمدينة قنا، لتكريم عدد من أعضاء نقابة التمريض العاملين بمستشفى الحميات والصدر بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور سيد الكاشف مدير مستشفى الحميات، وأسماء رمضان نقيب عام التمريض بقنا، وعدد من الممرضين والممرضات.

وأعرب محافظ قنا عن خالص سعادته للمشاركة في هذه الاحتفالية، مثنيا على الدور البطولي الشجاع لأفراد التمريض في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمختلف المستشفيات التي خصصت لعزل المصابين بالفيروس من أهالي المحافظة، قائلا إن العمل الذي قامت به الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض خلال الشهور الماضية هو مثال يحتذى به في التضحية والفداء.

وأكد محافظ قنا أن التمريض هو أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية إضافة إلى أنها رسالة إنسانية سامية في خدمة المرضى، مضيفا أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لقطاع التمريض من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

ومن جانبها؛ أكدت الدكتورة أسماء رمضان نقيب عام التمريض بقنا على الدور الهام الذي قام به أعضاء التمريض في مواجهة فيروس كورونا المستجد وخدمة المرضى المصابين، فضلا عن دور التمريض في القضاء على أخطر الأمراض والأوبئة والوصول بالتطعيمات والأمصال إلى أصعب الأماكن لتجنب العدوى والإصابة بالأمراض، وأعربت عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ قنا على الدعم الدائم وتقديره لهذه المهنة النبيلة والعاملين بها.

وفي نهاية الحفل قام محافظ قنا بتكريم 64 ممرضة من مستشفيات الحميات والصدر ومنحهم شهادات تقدير وهدايا عينية، تقديرا لجهودهم المبذولة في الارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة وخدمة المرضى.

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