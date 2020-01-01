واشنطن ترحّب بوقف إطلاق النار في أفغانستان

رحّبت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بهدنة جديدة في أفغانستان بين الحكومة ومتمردي طالبان، وأبدت أملها بإمكان إطلاق محادثات السلام سريعا.وأعلن سفير الولايات المتحدة في كابول، روس ويلسون: "أرحب بالإعلان عن هدنة في عيد الأضحى. الأفغان يستحقون الاحتفال به بسلام".وكتب السفير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتطلّع لوفاء الجانبين بالتزاماتهما والانتقال سريعا لإجراء مفاوضات أفغانية- أفغانية".